مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح

وقف السيد المدير العام لقوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، صباح اليوم، ميدانياً على الضبطية النوعية التي حققتها إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل (عطبرة) والمتمثلة في مخدرات (بنقو) وأسلحة كانت في طريقها لتدمير عقول الشباب وتخريب السلم المجتمعي.

وكان في استقباله، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين والعميد شرطة عمار عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالولايات، والعميد شرطة آدم عمر سبيل، مدير ادارة مكافحة التهريب نهر النيل إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف والجنود .

وأشاد سيادته ​خلال وقوفه على المضبوطات باليقظة العالية لمنسوبى المكافحة، مؤكداً أن قوات الجمارك تمثل السند الحقيقي للبلاد .

وشدد مدير عام قوات الجمارك على حالة الاستعداد القصوى وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية عبر سد كافة المنافذ، مؤكداً أن قوات مكافحة التهريب ستظل الدرع الواقي لحماية البلاد واقتصادها من مطامع المفسدين .

​من جانبه، أكد اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، أن قواته في استعداد تام، لقطع دابر التهريب بكافة أشكاله، مشدداً على أن عين المكافحة لا تنام وهي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن .

​وأبان ​العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير مكافحة التهريب نهر النيل أن العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية لصيقة لتحركات المهربين، وأسفرت العملية عن ضبط عربة تندرا (دبل كاب) تحمل شحنة مخبأة باحترافية عبارة عن (13,860) رأس من (البنقو) موزعة على 14جوالاً .

​وأفصح عن ضبط بندقية كلاشنكوف بملحقاتها، وبندقية (G4) بالإضافة إلى جهاز ستارلينك للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ​وأشار إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهما.

سونا