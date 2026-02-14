علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هواوي تلمّح للإطلاق العالمي لسماعات FreeBuds Pro 5 قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي سماعات FreeBuds Pro 5 في الصين أواخر نوفمبر الماضي، وتستعد الآن لطرحها في الأسواق العالمية. ومهّدت الشركة لهذا الإطلاق من خلال حملة تشويقية أكدت خلالها أن الحدث الدولي سيُقام في 26 فبراير.

نشرت هواوي مقطعًا ترويجيًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهر في نهاية الفيديو تاريخ الكشف الرسمي بشكل واضح، في إشارة مباشرة إلى قرب الإطلاق العالمي.

تُقيم الشركة الحدث في مدريد بإسبانيا، وذلك قبل أسبوع من انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال في ، وهو اختيار لافت من حيث التوقيت والموقع.

كما يُتوقع أن تكشف هواوي خلال الحدث نفسه عن ساعة ذكية جديدة مخصصة للعدّائين، يُرجح أن تنضم إلى سلسلة Huawei Watch GT Runner التي لم تشهد إصدارًا جديدًا منذ عام 2021.

