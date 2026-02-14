القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط في إطار التحضير لاحتمال شن هجوم على إيران.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أمس الأربعاء، أن وزارة الحرب "بنتاغون" تلقت تعليمات لتحضير حاملة طائرات ثانية، تمهيدًا لنشرها في المنطقة ضمن التحضيرات العسكرية لاحتمال شن هجوم على إيران.

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط، للاستعداد لعملية عسكرية، إذا فشلت المفاوضات مع إيران، "لكن لم يصدر أمر رسمي بعد بذلك وقد يتغير الوضع".

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه في حال اتخاذ القرار، قد تنشر وزارة الحرب حاملة الطائرات "يو إس إس جورج. دبليو. بوش" من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى المنطقة في غضون أسبوعين تقريبًا.

