أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 5 آلاف شخص من محافظة قيسان بولاية النيل الأزرق، خلال 4 أيام، جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها.
وقالت المنظمة في بيان، إن الفرق الميدانية التابعة لها قدرت نزوح 5355 شخصا، يمثلون 1071 أسرة، من مدينة قيسان و7 قرى بالمحافظة.
وأوضحت أن حركة النزوح هذه سُجلت خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس الجاري، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة قيسان، إضافة إلى محافظتي الروصيرص وود الماحي بولاية النيل الأزرق.
العربية_السودان
هبة علي
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