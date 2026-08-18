رئيس «العدل والمساواة» يعلن استعداد الحركة لدمج قواتها في الجيش قبل نهاية الحرب

أعلن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، استعداد الحركة لدمج قواتها في القوات المسلحة، وفقًا لبروتوكول الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق سلام جوبا، قبل نهاية الحرب الجارية في البلاد.

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