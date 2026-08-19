طوارئ ولاية الخرطوم تقف على القضايا المتعلقة بالخريف ومياه الشرب والكهرباء والوضع الصحي

وقف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على جملة من القضايا المتعلقة بالخريف ومياه الشرب والكهرباء والوضع الصحي حيث أكد الاجتماع فيما يلي الخريف على إكمال كل الترتيبات المتعلقة بتجهيز مرافق تصريف تحسباً لأي أمطار قد تهطل خلال الأيام أو ارتفاع في مناسيب النيل في الاثناء أشار تقرير الرصد والتبليغ عن الوضع الصحي إلي استمرار البرنامج الروتيني لمكافحة الاوبئة لافتا لاستقرار الوضع الصحي وفيما يلي مياه الشرب وجه الاجتماع باستمرار التدخلات لمعالجة أي مناطق يوجد بها عطش كما وجه بالتحوط بكميات من الوقود لتشغيل محطات المياه.

في السياق استمع الاجتماع إلى موقف الإمداد الكهربائي بعد دخول سد مروي والاستقرار الذي حدث في القطاع الخدمي والسكنى.

فيما وقف الاجتماع على إزالة التمدد العشوائي في شارع النيل امدرمان وكرري وكذلك المهلة التي منحت لأصحاب المحلات التجارية بشارع النيل الغربي بالريف الشمالي لتوفيق أوضاع والالتزام بعدم التعدي على حرم الشارع

إلى ذلك استمع الاجتماع إلى الترتيبات التي تمت لتنظيم احتفالات المولد النبوي وكذلك ترتيبات تسيير قافلة ولاية الخرطوم لدعم مواطني شمال كردفان.

إعلام ولاية الخرطوم