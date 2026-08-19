اليونيسف تعيد تأهيل محطة مياه أم القرى بولاية الجزيرة

إفتتح الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة اليوم بمحلية أم القرى محطة مياه المحلية بعد إعادة تأهيلها بدعم من منظمة اليونيسف بلغ 120 ألف دولار.

وأشاد ممثل الوالي بتدخلات اليونيسف في برامج تطبيع الحياة والإعمار.

من جانبه أعلن الأستاذ أحمد تاور مسؤول قطاع المياه والإصحاح باليونيسف إكتمال تأهيل المحطة مشيراً لأهمية المياه النقية للإنسان والحيوان.

فيما أكد الأستاذ عبد المحسن الخضر، المدير التنفيذي لمحلية أم القرى إستقرار خدمات المياه النقية بالمحلية بعد إكتمال تأهيل المحطة التي أنشئت في العام 1982م.

وأعلن المهندس بدر الدين عبد الله مدير هيئة مياه الولاية أن مشروع تأهيل المحطة شمل تطهير ونظافة الأحواض وإعادة المرشحات وصيانة أحواض الترسيب والمعمل وتركيب وحدة طاقة شمسية متكاملة وطلمبات ضغط عالي ومنخفض.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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