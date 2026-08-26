جهود مشتركة وتنسيق وثيق بين الجوازات والقنصلية العامة بالقاهرة لتسهيل معاملات السودانيين

مواصلة لحراكه المحموم والمهموم بقضايا السودانين بجمهورية مصر العربية ​بحث وفد إعلام الإدارة العامة للجوازات والهجرة برئاسة الرائد شرطة سارة سيف الدين مع القنصل العام بالسفارة السودانية بالقاهرة السفير بخارى حبيب الله أوجه التنسيق المشترك بين القنصلية ومكتب الجوازات والسجل المدنى فيما يلى تقديم المعاملات والوثائق التى تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجانبين

​من جانبه ​أوضح القنصل بخارى حبيب الله أن التعاون يشمل عددًا من الإجراءات المرتبطة بالسجلات والوثائق من بينها إجراءات تسجيل المواليد حيث تبدأ بعض المعاملات بخطاب من القنصلية إلى الجهات الصحية المصرية لإستخراج شهادة الميلاد يلى ذلك إستكمال الإجراءات لدى الجوازات والسجل المدنى

​وأشار إلى أن التنسيق يشمل كذلك حالات ساقطى القيد والمواليد الذين مضى على ميلادهم أكثر من (14) يومًا مبينا أن الإجراءات تُستكمل عبر التحرى والإقرارات المشفوعة باليمين قبل إحالتها إلى الجوازات لإصدار الوثائق المطلوبة

​وأضاف أن التعاون يمتد إلى وثائق سفر المُرَحَّلين والمخالفين لإجراءات الإقامة بورود كشوفات من السلطات المصرية تُحال إلى قسم الجوازات لمباشرة إصدار الوثائق بما يشمل الحالات التى لا تتوافر لديها مستندات تثبت هويتها السودانية وفق الإجراءات القانونية المتبعة

​وحسب (المكتب الصحفى للشرطة) فقد أكد القنصل العام أن المستندات الصادرة عن قسم الجوازات والسجل المدنى مثل شهادات الميلاد والرقم الوطنى وصحيفة الحالة الجنائية (الفيش)- يتم ا

إعتمادها وختمها من القنصلية عند الحاجة تمهيدًا لتقديمها إلى السلطات المصرية واستكمال معاملات المواطنين، لا سيما المتعلقة بالإقامة وغيرها

​​من جانبها أكدت الرائد شرطة سارة سيف الدين أهمية التكامل بين القنصلية ومكتب الجوازات والسجل المدني مشيدة بالتنسيق المستمر بين الجانبين ومؤكدة أن الهدف الأساسى هو تسهيل معاملات السودانيين بالقاهرة وتقديم الخدمة بصورة منظمة وفعالة وأضافت أن اللقاء جاء ضمن جولة وفد إعلام الإدارة العامة للجوازات والهجرة للوقوف ميدانيًا على جهود المؤسسات السودانية فى مصر، والتعرف على التحديات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين.