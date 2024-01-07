شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ فولكان لإرسال مركبة الهبوط Peregrine على سطح القمر 8 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن ينطلق صاروخ فولكان سنتور التابع لشركة United Launch Alliance (ULA) من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، غداً يوم الاثنين الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 18 : 9 صباحاً بتوقيت مصر، سيؤدي الإطلاق إلى إرسال مركبة الهبوط الخاصة على سطح القمر Peregrine نحو أقرب جار للأرض، وفقاً لموقع space.

وسيحل صاروخ فولكان محل صواريخ أطلس V ودلتا IV التابعة لشركة ULA، وهي صواريخ أرسلت مجموعة متنوعة من الصواريخ، ومركبة فضائية رفيعة المستوى إلى الحدود النهائية، من بين الحمولات العديدة البارزة لمركبة أطلس 5، على سبيل المثال، مركبات ناسا الفضائية Curiosity وPerseverance Mars، ومسبار New Horizons Pluto، ومهمة إعادة عينات الكويكبات OSIRIS-REx.

من جانبها، قامت دلتا 4، المتقاعدة بالفعل، بإطلاق العديد من أقمار التجسس الأمريكية، بالإضافة إلى مسبار باركر الشمسي التابع لناسا وأول مهمة على الإطلاق لكبسولة أوريون التابعة للوكالة (رحلة تجريبية غير مأهولة إلى مدار الأرض في عام 2014).

يتكون الصاروخ فولكان سنتور الذي يبلغ طوله 202 قدمًا (62 مترًا) من مرحلتين، ويمكن زيادة قوة دفعه بما يصل إلى ستة معززات صاروخية صلبة، ويتم تشغيل المرحلة الأولى من فولكان بواسطة محركين من محركات BE-4 من شركة Blue Origin، لذا فإن مهمة يوم الاثنين تعد مهمة كبيرة لشركة الطيران الفضائية التابعة لجيف بيزوس أيضًا، (يعد BE-4 أيضًا محرك المرحلة الأولى لصاروخ New Glenn، وهو صاروخ Blue Origin الكبير القابل لإعادة الاستخدام، والذي لا يزال قيد التطوير).

سيكون الإقلاع يوم الاثنين هو الأول لـ Peregrine أيضًا، وتهدف مركبة الهبوط الآلية، التي بنتها شركة أستروبوتيك ومقرها بيتسبرغ، إلى أن تصبح أول مركبة فضائية خاصة تهبط بهدوء على سطح القمر.

تحلق Peregrine عبر برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا، والذي يهدف إلى المساعدة في تمهيد الطريق لهبوط طاقم Artemis على سطح القمر التابع للوكالة، وتحمل المركبة الفضائية الخاصة مجموعة متنوعة من الحمولات العلمية المقدمة من وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى، بالإضافة إلى بعض البضائع التجارية.