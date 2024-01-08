شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تعلن عن أكبر تحول فى الذكاء الاصطناعى لـ Siri خلال WWDC 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تم تقديم Siri لأول مرة أثناء الكشف عن iPhone 4s في عام 2011، كان مستخدمو iPhone متحمسين لامتلاك مساعدهم الرقمي الافتراضي الخاص بهم وبدت الاحتمالات لا حصر لها، لكن اليوم، أصبح Siri أكثر إحباطًا من أي شيء آخر، خاصة عند مقارنته بمساعد Google.

ففي كل عام، يأمل المستثمرون في نظام أبل البيئي أن تقوم أبل بتحسين Siri بما يتجاوز إضافة صوت أو لهجة جديدة، وقد يكون عام 2024 هو ذلك العام.

حيث يقول المدون التقني yeux1122 أنه خلال مؤتمر WWDC 2024، المتوقع عقده في يونيو المقبل، ستعلن شركة أبل عن بعض قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لـ Siri استنادًا إلى نموذج Ajax الداخلي لشركة أبل.

ويجب أن نرى أيضًا إضافة "المزيد من التخصيص والمحادثات الطبيعية" إلى Siri، وما يعنيه هذا بالضبط بالنسبة لمستخدم Siri العادي ليس واضحًا ولا يبدو أنه يصلح أيًا من المشكلات الرئيسية التي يشكو منها مستخدمو Siri.

وربما يكون الشيء الوحيد الذي يريده مستخدمو Siri أكثر من غيره هو القدرة على الحصول على إجابة مباشرة من Siri، وليس ردًا يقول شيئًا مثل، "لقد وجدت إجابتك على الويب، افتح هاتفك لقراءتها"، حالات أخرى؟ في بعض الأحيان، لا يسمعك Siri بشكل صحيح؛ من المتوقع أن تساعد ترقية الميكروفون المشاع للمساعد الرقمي في حل هذه المشكلة.

وفي أحيان أخرى، عندما يكون لدى Siri السؤال الصحيح، فإنه يعطيك إجابة غير صحيحة، ويمكن أن تحصل Siri على تحول قائم على الذكاء الاصطناعي في WWDC في يونيو - يمكن الإعلان عن التحول الكبير في الذكاء الاصطناعي لـ Siri في WWDC 2024.

وفقًا لـ yeux1122، هناك قدرة أخرى للذكاء الاصطناعي يمكن أن نراها معلن عنها لـ Siri ستسمح للمستخدم ببدء محادثة مع Siri على جهاز iPhone الخاص به ومواصلتها على جهاز iPad أو Mac، ويبقى أن نرى ما إذا كانت كل هذه الإضافات والتحسينات والترقيات المشاع عنها في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل من Siri مساعدًا رقميًا أفضل.