تكنولوجيا: ظهور Samsung Galaxy S25 FE في أوروبا مع المواصفات الكاملة والصور الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن Galaxy S25 FE لم يُعلن عنه رسميًا بعد، إلا أن التسريبات حوله كانت متواصلة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية. واليوم، ظهرت قائمة مبكرة للجهاز على موقع MediaMarkt في البرتغال، مما كشف عن مواصفاته بالكامل، رغم عدم وجود سعر حتى الآن.

يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياس 6.7 بوصة ودقة 1080×2340 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وحماية Gorilla Glass Victus+ من الأعلى. ويعمل بمعالج Exynos 2400، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، مع توقع توفر خيارات تخزين أكبر.

يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل. كما يحتوي على مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة بتقنية Ultrasonic وبطارية سعة 4,900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

يقيس الهاتف 161.3 × 76.6 × 7.4 ملم ويزن 190 جرامًا. وقد تم إدراجه باللون الأزرق الداكن فقط، لكن من المتوقع أن تقدم سامسونج ألوانًا أخرى.

كما يحتوي الهاتف على مجموعة من الميزات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Gemini Live. ومع كل هذه التفاصيل، يبدو أن سامسونج بحاجة لإصدار الهاتف رسميًا قريبًا.

