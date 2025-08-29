انت الان تتابع خبر كوينيغسيغ… صاروخ متنكر بسيارة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كوينيغسيغ عادت لتُشعل الساحة مجددًا… لكن هذه المرة ليست بسيارة عادية، بل بما يشبه رمحاً نارياً يندفع على الإسفلت.

قصة الاسم: من الحصان إلى الرمح



إسمها Sadair’s Spear، وهو إسم مستوحى من حصان سباق كان يملكه والد مؤسس الشركة. غير أن الحصان هذه المرة عاد إلى الحياة في هيئة محرك V8 توين تيربو يولّد قوة هائلة تصل إلى 1,625 حصانًا، كفيلة بتحويل أي مضمار إلى حلبة من الجنون.

أداء يتحدى المنطق



يمكن لهذه السيارة أن تنطلق من صفر إلى 100 كلم/س في زمن أقصر من لحظة اندهاشك بها، مع وزن أخف بنحو 35 كلغ، ونظام تعليق ثلاثي يتنبأ بالمنعطفات قبل أن تراها عيناك. كذلك نالت Sadair’s Spear جانح خلفي مزدوج، مكابح كاربون سيراميك، وتصميم يخترق الهواء كما يخترق السهم صدر الريح. والأهم أن كل ذلك جاء في مركبة "قانونية على الطرق العامة"!

ليست للجميع



لكن لنكن صريحين: هذه ليست وسيلة نقل، بل آلة استعراض للقوة والتفوق. نعم، هي جميلة ومثيرة، لكنها بعيدة كل البعد عن مفهوم السيارة العملية. فمن يجرؤ أن يقودها في شوارع مكتظة أو أن يستخدمها في مشوار يومي؟ إنها أقرب إلى أن تكون تحفة هندسية متوحشة منها إلى سيارة تسهّل حياة صاحبها.