تكنولوجيا: آبل تكشف عن iPhone 17 بشاشة أكبر وProMotion #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل اليوم عن iPhone 17، الطراز الأساسي في سلسلة iPhone 17، خلال حدث “Awe Dropping”. يتميز الهاتف بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.3 بوصة (مقارنة بـ 6.1 بوصة في iPhone 16)، مع تقنية ProMotion بمعدل تحديث 1-120 هرتز، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الطراز الأساسي على هذه الميزة، مما يوفر تجربة تمرير وألعاب سلسة. الشاشة تستخدم تقنية LTPO OLED، مما يتيح معدل تحديث ديناميكي موفر للطاقة، مع حواف أنحف بنسبة 10% مقارنة بـ iPhone 16.

يعمل الهاتف بمعالج A19 بتقنية 3 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مما يعزز الأداء في المهام اليومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر Apple Intelligence. نظام الكاميرا يتضمن كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بستة عناصر لصور ذاتية محسنة في الإضاءة المنخفضة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية وفائقة الاتساع) تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. البطارية بسعة 3692 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 30 واط والشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 25 واط، مع تحسينات في إدارة الطاقة عبر وضع الطاقة التكيفي في iOS 26.

التصميم مشابه لـ iPhone 16 مع إطار ألمنيوم، لكنه يأتي بألوان جديدة: الأسود الفضائي، الأبيض النجمي، الأزرق الفاتح، الأخضر، والأرجواني. السعر يبدأ من 799 دولارًا (حوالي 79,900 روبية في الهند)، مع توفر الطلبات المسبقة من 12 سبتمبر والإطلاق في 19 سبتمبر 2025. يعمل بنظام iOS 26، الذي يقدم واجهة “Liquid Glass”، وميزات ذكاء اصطناعي مثل الترجمة الفورية، تحرير الصور الذكي، وتحسينات Siri.

