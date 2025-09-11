تكنولوجيا: كل إصدارات آيفون 17 تتيح إيقاف تقنية PWM بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل بالأمس عن هواتفها الجديدة: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، بالإضافة إلى آيفون إير. هذه الأجهزة جاءت مع مجموعة كبيرة من المزايا والمواصفات الجديدة، لكن هناك إعداد مهم لم يُذكر في المؤتمر – وربما كان يستحق تسليط الضوء عليه.

الموضوع يتعلق بتقنية PWM المستخدمة في خفض سطوع الشاشة. هذه التقنية تقوم فعليًا بإطفاء الشاشة وتشغيلها بسرعة كبيرة لتقليل الإضاءة، وهو ما قد يسبب لبعض الأشخاص الحساسين إجهادًا في العين أو صداعًا أو أعراضًا مزعجة أخرى، خصوصًا عند استخدام معدلات منخفضة.

أبل لطالما كانت من أبرز الشركات التي تعتمد على مستويات منخفضة جدًا من PWM، لكن هذه المرة قدمت حلًا عمليًا.

يمكن للمستخدم الآن إيقاف PWM تمامًا عبر الإعدادات. كل ما عليه فعله هو الدخول إلى قسم إمكانية الوصول ثم تفعيل خيار Display Pulse Smoothing. وجاء وصف هذه الميزة كالتالي:

“تعطيل تقنية PWM لتوفير أسلوب مختلف في تعتيم شاشة OLED، مما يخلق تجربة عرض أكثر سلاسة عند مستويات سطوع منخفضة. قد يؤثر تعطيل PWM على أداء الشاشة في ظروف معينة.”

هذه الإضافة تُعتبر منقذة فعلًا لأولئك الذين يعانون من الحساسية تجاه معدلات PWM المنخفضة، حتى وإن لم تكن مثالية. أما على جانب هواتف اندرويد، فقد اتجهت معظم الشركات، مثل باستثناء سامسونج وجوجل، إلى معالجة المشكلة عبر رفع معدل PWM لمستويات عالية جدًا، وهو ما يقلل من تأثيرها على المستخدمين.

الآن يبقى السؤال: لماذا لا تجمع الشركات بين الخيارين؟ أي أن توفر معدل PWM مرتفع جدًا، مع إمكانية إيقافه كليًا إذا استمرت المشكلة. ربما يحدث ذلك مستقبلًا، ونأمل أن يكون قريبًا.

