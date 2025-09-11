تكنولوجيا: إطلاق Samsung Galaxy F17 بتصميم مألوف ومواصفات معتادة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد Galaxy F17 الذي يأتي بمواصفات شبه مطابقة لهاتف Galaxy A17، مع اختلاف بسيط يقتصر على خيارات الألوان حيث يتوفر باللونين البنفسجي والأسود.

يحمل الهاتف شاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 90 هرتز مع حماية Corning Gorilla Glass Victus. ويعمل بمعالج Exynos 1330 إلى جانب ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

أما الكاميرا الخلفية فتضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا 5 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق 2 ميجابكسل.

من ناحية البطارية، يأتي Galaxy F17 بسعة 5,000 ملي أمبير مع شحن سلكي 25 واط. ويعمل بواجهة One UI 7.0 المبنية على نظام اندرويد 15، مع التزام سامسونج بتوفير 6 سنوات من التحديثات البرمجية والأمنية.

يُطرح الهاتف بسعر يبدأ من 163 دولارًا لنسخة 4/128 جيجابايت ويصل إلى 180 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وهو متاح عبر متجر سامسونج وشركائها المعتمدين.

