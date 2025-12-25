تكنولوجيا: موعد إطلاق Realme Neo8 يقترب والتسريبات تشعل الترقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت قد تسربت مواصفات Realme Neo8 الأسبوع الماضي، ولم تكن هناك معلومات واضحة حول موعد الإعلان عن الهاتف.

لكن اليوم كشف المسرّب Digital Chat Station عبر Weibo أن الهاتف من المتوقع أن يُعلن عنه في شهر يناير. ورغم عدم توفر تفاصيل أكثر دقة حتى الآن، إلا أن هذه المعلومة تبيّن أن الانتظار لن يطول، خاصة أن سلفه Realme Neo7 ظهر رسميًا قبل حوالي أسبوعين في نفس الفترة من العام الماضي.

سيعمل Realme Neo8 بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، بينما تأتي البطارية بسعة 8000 مللي أمبير، أي أكبر بمقدار 1000 مللي أمبير مقارنة ببطارية Neo7. ويعتمد الهاتف على إطار معدني مع ظهر زجاجي، كما يضم مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية لتعزيز سرعة ودقة الاستجابة.

