تكنولوجيا: تسريب فيديو ترويجي لهاتف Motorola Edge 70 فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت موتورولا مؤخرًا في الترويج لهاتفها X70 Air في الصين نهاية الشهر الماضي، وكما يوحي الاسم، فهو جهاز فائق النحافة. وتشير التقارير الجديدة إلى أن هذا الهاتف سيُطرح عالميًا تحت اسم Edge 70، وهو ما أكده تسريب جديد كشف أيضًا عن تفاصيل دقيقة تتعلق بسُمكه المذهل.

فبحسب المسرّب الشهير إيفان بلاس (@evleaks)، سيأتي Edge 70 بسماكة تقل عن 6 ملم، ليضع نفسه ضمن فئة الأجهزة فائقة النحافة مثل Samsung Galaxy S25 Edge وiPhone Air وTecno Spark Slim وTecno Pova Slim.

كما سُرّب أيضًا فيديو ترويجي للهاتف، يُظهر تصميمه الأنيق من عدة زوايا ويستعرض ثلاثة ألوان مختلفة. ومن المتوقع أن تطلق موتورولا X70 Air رسميًا في الصين قبل نهاية هذا الشهر، بينما لا تزال مواعيد الإعلان عن النسخة العالمية Edge 70 غير مؤكدة حتى الآن.

ورغم أن هاتف Edge 60 أُعلن عنه في شهر أبريل، إلا أنه من غير المرجح أن تؤجل الشركة إصدار خليفته في الأسواق العالمية، خاصة في ظل اشتعال المنافسة في سباق الهواتف فائقة النحافة.

وبحسب التسريبات السابقة، سيحمل Edge 70 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS)، بالإضافة إلى عدسة فائقة العرض بزاوية رؤية 120 درجة، وسيتضمن كذلك مكبّري صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة.

المصدر