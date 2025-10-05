تكنولوجيا: ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في OxygenOS 16 تظهر قبل الإطلاق المتوقع مع OnePlus 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل الهواتف العالمية من OnePlus بنظام اندرويد مع واجهة المستخدم المخصصة من الشركة والمعروفة باسم OxygenOS، بينما تستخدم النسخ الموجهة للسوق الصيني واجهة ColorOS المشابهة لتلك الموجودة في هواتف Oppo.

ومن المتوقع أن تكشف OnePlus قريبًا عن إصدارها الجديد من OxygenOS المبني على اندرويد 16، ورغم عدم وجود موعد رسمي للإطلاق بعد، فقد بدأت الشركة في التلميح إلى دمج ميزة ذكاء اصطناعي جديدة ضمن النظام.

الميزة الجديدة تُعرف باسم Mind Space، وقد ظهرت لأول مرة في سلسلة OnePlus 13s. وتعمل هذه الميزة كأداة لتدوين الملاحظات، حيث تتيح للمستخدمين حفظ المقالات واللقطات والملاحظات الشخصية في مكان واحد.

الجديد الآن هو إعلان OnePlus India عبر منصة X عن دمج Google Gemini داخل Mind Space، وهو ما سيوسّع إمكانيات الميزة بشكل ملحوظ.

ويُظهر الإعلان الترويجي أن Gemini سيتمكن من استخدام المعلومات المخزّنة في Mind Space لتنفيذ أوامر متنوعة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من Gemini تنظيم رحلة استنادًا إلى المعلومات التي جُمعت سابقًا داخل Mind Space.

كما أوضح الإعلان أن هذه الميزة ستتوفر قريبًا في “أجهزة OnePlus الرائدة المزودة بنظام OxygenOS 16”. وبالنظر إلى أن هاتف OnePlus 15 من المتوقع أن يُطلق في الصين هذا الشهر باعتباره الهاتف الرائد القادم للشركة، ومع الشائعات التي تشير إلى إطلاقه عالميًا في نوفمبر، فمن المرجّح أن يشهد الهاتف أول ظهور رسمي لواجهة OxygenOS 16.

المصدر