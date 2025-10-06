تكنولوجيا: شاومي توضح حادثة هروب سيارتها SU7 الكهربائية التي دفعت المالك لمطاردتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتحرك شاومي بسرعة لتفادي أي أخطاء في نظام القيادة الذاتية بسيارتها الكهربائية SU7، خاصة بعد واقعة أثارت ضجة حين تحركت إحدى السيارات ذاتيًا من مكانها، ما دفع مالكها إلى مطاردتها في الشارع.

بدأت القصة عندما اشتكى أحد ملاك SU7 من أن سيارته تحركت فجأة من أمام منزله دون أي تدخل منه، مؤكدًا أنه لم يكن بداخلها وقتها. وأظهر مقطع المراقبة أن السيارة كانت متوقفة أمام الباب قبل أن تبدأ بالتحرك فجأة، ما تسبب في ذعر واضح داخل المنزل.

وبعد التحقيق، أوضحت شاومي أن السيارة استجابت لأمر صادر من هاتف iPhone 15 Pro Max مرتبط بحساب المالك، حيث أُرسل أمر “الركن الذكي” بشكل غير مقصود. هذه الميزة تشبه خاصية Smart Summon في سيارات تسلا، وتتيح تحريك السيارة تلقائيًا داخل أو خارج موقفها.

ورغم أن المالك شكك في البداية في تفسير شاومي، أكّد فحص السجلات أن الهاتف أرسل فعلًا أمرًا عبر البلوتوث لتفعيل الميزة. واعترفت الشركة بحدوث سوء تواصل من موظف خدمة العملاء، الذي خلط بين رموز موديلات آيفون أثناء المحادثة، ما زاد الالتباس.

وأكدت شاومي في بيانها أنها ستعزز إجراءات الأمان لتفادي أي تشغيل غير مقصود لنظام المساعدة الذكية مستقبلًا، مع تحسين تدريب فرق الدعم لضمان تواصل أوضح مع المستخدمين.

