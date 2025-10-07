تكنولوجيا: ChatGPT أصبح قادرًا الآن على البحث عن أغانيك المفضلة وإنشاء قوائم تشغيل مخصصة على Spotify

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة Spotify عن تعاون جديد مع OpenAI يهدف إلى جعل تجربة اكتشاف الموسيقى والبودكاست أكثر ذكاءً وسلاسة من خلال دمج ChatGPT داخل التطبيق.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين العثور على أغانيهم المفضلة، وإنشاء قوائم تشغيل مخصصة، والحصول على توصيات لبودكاستات مناسبة—all بمساعدة ChatGPT.

للبدء، يحتاج المستخدم فقط إلى فتح محادثة في ChatGPT وذكر Spotify في الطلب. في المرة الأولى، سيُطلب من المستخدم ربط حسابه في Spotify بالمساعد. بعد الربط، يمكن طلب أي أغنية أو ألبوم أو فنان أو قائمة تشغيل أو حلقة بودكاست، وسيتولى ChatGPT عرض التطبيق داخل المحادثة وتنفيذ الطلب بسياق مناسب.

يمكن أيضًا طلب اقتراحات مبنية على مزاج أو موضوع معين، مثل “قائمة تشغيل هادئة للمساء” أو “موسيقى حماسية للتمارين”، ليقوم Spotify بتقديم توصيات شخصية بناءً على التفاصيل المذكورة.

وتنصح الشركة المستخدمين بتحديد أكبر قدر ممكن من التفاصيل، مثل النمط الموسيقي أو الفنان أو الحالة المزاجية أو حتى اسم المضيف في حالة البودكاس، للحصول على نتائج أكثر دقة.

ورغم أن الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست داخل ChatGPT غير ممكن حتى الآن، يمكن فتح المحتوى المقترح مباشرة في تطبيق Spotify من خلال رابط يظهر داخل المحادثة.

الميزة متاحة لكل من مستخدمي الخطتين المجانية والمدفوعة في Spotify. حيث سيتمكن المستخدمون المجانيون من الوصول إلى قوائم التشغيل العامة مثل Discover Weekly وNew Music Friday، بينما سيتمكن المشتركون في الخطة Premium من إنشاء قوائم تشغيل مخصصة بالكامل بناءً على طلباتهم التفصيلية.

التكامل الجديد بين Spotify وChatGPT متوفر حاليًا باللغة الإنجليزية في 145 دولة، ويمكن استخدامه على الويب وكذلك عبر تطبيق ChatGPT على هواتف اندرويد وiOS لمستخدمي الخطط Free وPlus وPro.

وأوضحت Spotify أن التجربة ما زالت في مراحلها الأولى، لذا قد لا تكون مثالية بعد، لكنها أكدت استمرارها في تطوير وتحسين الميزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

كما شددت الشركة على أن ربط الحساب بخدمة ChatGPT اختياري بالكامل، وأنها لن تشارك أي محتوى صوتي أو مرئي مع OpenAI لأغراض التدريب.

