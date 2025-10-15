تكنولوجيا: سبوتيفاي تسهّل على الآباء التحكم في محتوى أطفالهم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سبوتيفاي ميزة جديدة حصرية لمشتركي خطة Premium Family تُعرف باسم “Managed Accounts”، وتهدف إلى منح الآباء تحكمًا أكبر في حسابات أطفالهم على المنصة. تأتي هذه الميزة في مرحلة الإطلاق الأولي في أسواق محددة تشمل الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، ألمانيا، فرنسا، وهولندا.

تتيح الميزة الجديدة للآباء إمكانية حظر المحتوى الصريح بسهولة، ومنع الوصول إلى أغنيات أو ألبومات أو فنانين محددين، بالإضافة إلى إخفاء مقاطع الفيديو القصيرة التي ترافق بعض المقاطع الموسيقية. كما أزالت سبوتيفاي ميزة المراسلة بالكامل من حسابات الأطفال لضمان تجربة استخدام أكثر أمانًا. وتُطبَّق هذه القيود على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

الجدير بالذكر أن هذه الحسابات المُدارة تختلف عن تطبيق Spotify Kids المخصص للأطفال، إذ توفر تجربة أقرب إلى المنصة الأساسية لكن تحت إشراف الوالدين.

ورغم القيود، ما زال بإمكان الأطفال إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بهم واختيار الأغاني التي يفضلونها، بينما تقدم سبوتيفاي اقتراحات موسيقية مخصصة بناءً على عادات استماعهم، بشكل منفصل تمامًا عن اقتراحات الوالدين.

المصدر