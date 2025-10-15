تكنولوجيا: AOC تكشف عن شاشة OLED ضخمة مقاس 42 بوصة بتردد 144 هرتز ونظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة AOC عن شاشتها الجديدة AG421UDA التي تأتي بحجم ضخم يبلغ 41.5 بوصة، أي بنفس حجم أصغر طراز من تلفاز LG C5 OLED الذكي، ولكن بفضل القاعدة المدمجة المدمجة يُتوقع أن تكون شاشة AOC أكثر ملاءمة للاستخدام على المكتب كشاشة حاسب رئيسية.

تعتمد الشاشة على لوحة WOLED بدقة 3840×2160 بكسل (4K) ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب. كما تدعم كلًا من AMD FreeSync Premium وNvidia G-Sync لضمان تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع، إضافة إلى ميزة HDMI Auto Low Latency Mode (ALLM) وشريط ألعاب مخصص يتيح تعديل الإعدادات بسرعة أثناء اللعب.

وتؤكد AOC أن الشاشة تغطي 98.5% من نطاق الألوان DCI-P3، وتصل إضاءة الشاشة الكاملة إلى 150 شمعة، بينما يبلغ السطوع الأقصى في وضع HDR نحو 800 شمعة عند نسبة سطوع تبلغ 10% من مساحة العرض. كما يمكن لمستشعر الإضاءة المحيطة ضبط السطوع تلقائيًا وفق ظروف الإضاءة. وتدعم الشاشة أبرز معايير HDR الحديثة، بما في ذلك HDR10+ وDolby Vision وHLG.

من ناحية المنافذ، تحتوي AG421UDA على أربعة مداخل HDMI، لكنها تفتقر إلى منافذ DisplayPort وUSB-C، مما يجعلها أقرب إلى أجهزة التلفاز من حيث التوصيل. ومع ذلك، أضافت AOC محور USB-A مزدوج المنافذ، ومنفذ شبكة Gigabit Ethernet.

وتضم الشاشة نظام صوتي مكونًا من مكبري صوت بقدرة 10 واط لكل منهما، إلى جانب مضخم صوت (Woofer) بقوة 30 واط، لتقديم تجربة صوتية غنية.

كما تأتي الشاشة بمعالج ARM Cortex-A73 رباعي النواة مع ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم Wi-Fi 6 ونظام اندرويد 14 وجهاز تحكم بلوتوث، ما يتيح الوصول إلى تطبيقات وخدمات البث الشهيرة مباشرة من الشاشة.

حتى الآن، لم تعلن AOC عن سعر الشاشة أو موعد توفرها في الأسواق.

المصدر