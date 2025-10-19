تكنولوجيا: OnePlus تكشف عن نظام OxygenOS 16 بقدرات ذكاء اصطناعي مطوّرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة OnePlus اليوم عن الإصدار الرئيسي الجديد من نظامها التشغيلي، OxygenOS 16، المبني على اندرويد 16. يركّز هذا الإصدار على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتحسين سلاسة الأداء، وتوسيع نطاق الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى خيارات تخصيص أوسع للمستخدمين.

يحمل OxygenOS 16 العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في OxygenOS 15 مع تحسينات واضحة، إلى جانب ميزات جديدة بالكامل.

فقد تم تحديث ميزة Mind Space لتتضمن تكاملًا مع Google Gemini، مما يتيح للمستخدم البحث عن المحتوى داخل Mind Space أو الاستعانة بـ Gemini لإنشاء جداول رحلات ومهام يومية. كما أصبحت الميزة تدعم تسجيل الملاحظات الصوتية وإنشاء مجموعات ذكية للمحتوى.

ومن الميزات الجديدة هذا العام ميزة AI Writer، التي يمكنها كتابة نصوص إبداعية بناءً على عبارات أو أفكار يقدّمها المستخدم، بالإضافة إلى مراجعة النصوص وتصحيحها داخل معظم التطبيقات.

أما ميزة AI Recorder، فباتت قادرة على تسجيل الجلسات وتحويلها تلقائيًا إلى نصوص مكتوبة مع تحديد هوية المتحدثين. كما أضاف النظام ميزات ذكاء اصطناعي إلى تطبيق المعرض Gallery، مثل تعديل الإضاءة في صور البورتريه وإصلاح تعابير الوجه أو العيون المغلقة بالاعتماد على صور سابقة.

وبعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، حسّنت OnePlus سلاسة واجهة النظام بشكل ملحوظ. فقد تم توسيع ميزة Parallel Processing التي ظهرت سابقًا في OxygenOS 15 لتشمل أجزاء أكثر من النظام، مما يجعل التفاعل مع الواجهة أسرع وأكثر انسيابية.

كما حصلت شاشة القفل على المزيد من خيارات التخصيص، بما في ذلك أنماط ساعات جديدة، وأدوات Widgets، ودعم الصور ومقاطع الفيديو الحية. أما الشاشة الرئيسية، فأصبحت تتيح تعديل حجم الأيقونات وإضافة وظائف سريعة داخلها للوصول المباشر إلى بعض الميزات.

على صعيد الاتصال، حسّنت OnePlus التكامل بين الأجهزة. أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة البيانات بسهولة بين الهاتف واللوحي، بالإضافة إلى الوصول إلى ملفاتهم من أجهزة Mac أو الحواسب الشخصية.

كما أضافت الشركة دعمًا لساعات Apple Watch، مما يسمح بعرض الإشعارات والرسائل والمكالمات على الساعة مباشرة.

أما مستخدمو أجهزة OnePlus اللوحية، فسيستفيدون من تحسينات في تعدد المهام، إلى جانب تجربة شاشة رئيسية وقفل قابلة للتخصيص مثل تلك المتوفرة على الهواتف.

تفتح OnePlus حاليًا برنامج النسخة التجريبية Beta من OxygenOS 16 للراغبين في تجربته مبكرًا، بينما من المتوقع أن تُطرح النسخة المستقرة لاحقًا بعد اكتمال الاختبارات.

المصدر