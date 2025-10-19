تكنولوجيا: إطلاق عملة معدنية فئة دولار تحمل صورة ستيف جوبز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت دار صك العملة الأمريكية تكريم ذكرى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الراحل لشركة أبل، ستيف جوبز، من خلال تصميم عملة معدنية تذكارية من فئة دولار واحد ضمن سلسلة Innovation Dollar.

تندرج هذه الخطوة ضمن تقليد سنوي تتبعه دار الصك لتكريم رموز الابتكار في الولايات المتحدة وجهود الأفراد أو المجموعات التي أسهمت في تطوير المجتمع الأمريكي. وسيحمل أحد إصدارات عام 2026 صورة ستيف جوبز، في لفتة تقدير لإسهاماته العميقة في عالم التكنولوجيا.

تُظهر العملة جوبز جالسًا متربعًا أمام مشهد طبيعي من ولاية كاليفورنيا يضم تلالًا وأشجار بلوط، في وضعية تأمل هادئة. وجاء في البيان الرسمي لدار الصك أن “وضعية ستيف جوبز وتعابير وجهه، التي تجسده في لحظة تفكير، تعكسان البيئة التي ألهمته في رؤيته لتحويل التكنولوجيا المعقدة إلى شيء بديهي وطبيعي يشبه بساطة الطبيعة نفسها”.

وتتضمن النقوش المنحوتة على العملة العبارات التالية: “United States of America”، و”California”، و”Steve Jobs”، بالإضافة إلى عبارة “Make something wonderful” التي تُجسّد فلسفة جوبز الإبداعية.

