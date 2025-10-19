تكنولوجيا: تصميم شفاف مذهل لهاتف iPhone Air يشعل مواقع التواصل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير حديث إلى أن مبيعات iPhone Air لم تحقق الأداء المتوقع، ما دفع شركة أبل إلى تقليص إنتاجه مؤقتًا. ورغم هذا الإقبال المحدود في السوق، فقد نال الجهاز إشادة واسعة من عدد من صانعي المحتوى.

من بينهم زاك نيلسون، مقدم قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب، الذي أثنى على متانة الهاتف اللافتة بالنظر إلى نحافته الشديدة.

وفي خطوة مبتكرة، نجحت قناة Phone Repair Guru على يوتيوب في تصميم غطاء خلفي شفاف بالكامل لهاتف iPhone Air، يكشف عن الدقة الهندسية المذهلة التي استخدمتها أبل لدمج المكونات القوية داخل هيكل فائق النحافة.

بدأ صهيب الكومي، مقدم القناة، بشرح أن تصميم الهاتف الداخلي يستحق بالفعل غطاءً شفافًا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن العملية ليست سهلة كما كانت في الإصدارات السابقة من آيفون. وأشار إلى أن زجاج الخلفية في iPhone Air ليس مستويًا، وأن الجزء المنحني المحيط بالكاميرا يجعل عملية إزالة الطلاء أكثر تعقيدًا وخطورة.

بعد ذلك، شرع في تفكيك الهاتف بعناية، حيث أزال ملف الشحن اللاسلكي والمغناطيس والفلاش والميكروفون الخلفي، مستخدمًا الحرارة والأدوات الدقيقة لفصل الطبقات دون إتلاف أي مكوّن.

وخلال عملية التفكيك، لاحظ الفريق تفاصيل هندسية دقيقة مثل زيادة سماكة مغناطيس MagSafe، وتركيب الطبقات المعقد أسفل بروز الكاميرا المنحني.

وباستخدام مزيج من الحرارة والكحول الأيزوبروبيلي والصبر، تمكن من فصل الصفائح المعدنية وإزالة الطلاء ليكشف عن المكونات الداخلية بتصميم نظيف وبسيط.

وبعد عدة محاولات فاشلة، منها استخدام الجاليوم لإذابة صفائح معدنية لم تكن من الألمنيوم كما ظنّ، استطاع أخيرًا إعادة تجميع الهاتف بنجاح.

النتيجة كانت هاتف iPhone Air شفاف بالكامل، يعمل بشكل طبيعي ويُظهر جمال التصميم الداخلي بدقة لافتة، وهي تجربة وصفها صهيب بأنها من أفضل التعديلات التي نفذها حتى الآن. يمكن مشاهدة الفيديو الكامل لعملية التفكيك على قناة Phone Repair Guru لمتابعة الخطوات بالتفصيل.

