تكنولوجيا: تصميم iPhone 18 Pro الخلفي قد يتجه في مسار مختلف تمامًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تُطلق أبل هاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max في سبتمبر 2026 إلى جانب هاتف iPhone Fold.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت شائعات تشير إلى أن نسختي الـ Pro ستأتيان بتصميم شفاف أسفل جزيرة الكاميرا، مع الحفاظ على نفس النمط العام الذي قُدم هذا العام مع iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max.

لكن وفقًا لتسريب جديد من الصين، يبدو أن أبل تسير في اتجاه مختلف تمامًا. إذ تعمل الشركة حاليًا على جعل لون الألومنيوم متطابقًا تمامًا مع لون الزجاج في الجزء السفلي من الجهة الخلفية لهاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max.

في الجيل الحالي، توجد فروق طفيفة بين درجات الألوان، ما يمنح الهواتف مظهرًا ثنائي اللون. ومع ذلك، من المتوقع أن تختفي هذه الفروق تمامًا العام المقبل إذا تبيّن أن التسريب صحيح.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فكرة التصميم الشفاف ستُلغى كليًا، أم أنها ستظهر في لون واحد فقط ضمن التشكيلة.

المصدر