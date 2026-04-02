تكنولوجيا: هاتف K15 Pro+ من اوبو ينطلق ببطارية عملاقة ومروحة تبريد مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت اوبو هاتفها والجديد K15 Pro+ ضمن الفئة المتوسطة ليقدم مواصفات تقترب من الأجهزة الرائدة بتكلفة اقتصادية. وتهدف اوبو من خلال هذا الإصدار إلى منافسة الهواتف القوية مثل هاتف Poco F8 Pro من شاومي والذي يباع بسعر يبلغ 699 دولاراً أمريكياً، حيث يعتمد الهاتف الجديد على معالج Dimensity 9500s الرائد من ميديا تيك لتقديم أداء استثنائي بسعر يبلغ حوالي 540 دولاراً أمريكياً.

ويتميز هذا الهاتف المبتكر بوجود مروحة تبريد نشطة ومدمجة تعمل بتناغم مع المعالج القوي لضمان استقرار الأداء حتى تحت الضغط المستمر. وتؤكد اوبو أن هذه المروحة تحافظ على برودة الجهاز طوال الوقت سواء عند تشغيل الألعاب الثقيلة أو استخدام تطبيقات الملاحة الخارجية مع سطوع الشاشة العالي، ورغم وجود هذه المروحة يحمل الهاتف شهادة IP69 التي تضمن مقاومته التامة للماء والغبار ليتحمل مختلف ظروف الاستخدام الشاقة.

ويضم الهاتف بطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C بقدرة تبلغ 100 واط لضمان فترات تشغيل طويلة جداً. ويعتمد الجهاز على شاشة رائعة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.78 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 2772 في 1272 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً وسطوع يبلغ 1800 شمعة يغطي كامل مساحة الشاشة التي تخفي تحتها مستشعر بصمات الأصابع لفتح القفل بأمان.

ويقدم الهاتف نظام تصوير متوازناً ومناسباً لهذه الفئة السعرية لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية. ويحتوي النظام على كاميرا رئيسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة تبلغ 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا أمامية بدقة تبلغ 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتكتمل هذه المواصفات بدعم شبكات واي فاي 7 وشريحة NFC وتقنيات صوتية عالية الجودة عبر البلوتوث.

وتطرح اوبو هذا الهاتف الجديد داخل السوق الصينية كخطوة أولى لتوفير خيارات اقتصادية قوية. ويبدأ سعر الإصدار الأساسي المزود بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت من 3699 يواناً صينياً أي ما يعادل 540 دولاراً أمريكياً، بينما يصل سعر الإصدار المزود بمساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت إلى 4199 يواناً صينياً أو 609 دولارات أمريكية، دون الكشف عن أي تفاصيل رسمية حول موعد الإطلاق العالمي.