مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024: الأهلي يواجه مازيمبي في قمة نارية بدوري أبطال أفريقيا

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الرياض - أميرة القحطاني - يشهد اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، عشاق كرة القدم حول العالم، مجموعة من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات، أبرزها قمة نارية تجمع بين الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها
دوري أبطال أفريقيا:
- صن داونز (جنوب أفريقيا) ضد الترجي الرياضي (تونس) – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة beIN Sports HD 5
- الأهلي (مصر) ضد مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة beIN Sports HD 6
الدوري الإسباني:
- ريال سوسييداد (إسبانيا) ضد ريال مدريد (إسبانيا) – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة beIN Sports HD 1
الدوري الفرنسي:
- مونبلييه (فرنسا) ضد نانت (فرنسا) – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي:
- الهلال (السعودية) ضد الفتح (السعودية) – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة SSC HD
- ضمك (السعودية) ضد التعاون (السعودية) – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة 2 SSC HD
- الاتحاد (السعودية) ضد الشباب (السعودية) – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة – قناة SSC HD
تُعد هذه المباريات بمثابة فرصة قوية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين وهم يتنافسون على تحقيق الفوز وتقديم عروض كروية مميزة، فهل ينجح الأهلي في حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي؟
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