«خليفة التربوية»: انتهاء قبول أعمال المرشحين لدورة 2023-2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء قبول طلبات المرشحين في دورتها السابعة عشرة 2023-2024 والتي فتحت فيها باب القبول منذ سبتمبر الماضي على المستويات المحلية والعربية والدولية للترشح في الجائزة بمجالاتها المتضمنة 10 مجالات موزعة على 17 فئة. وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي للترشح في مجالاتها المطروحة، سواء على مستوى دولة الإمارات أو الوطن العربي بالنسبة لجائزة خليفة التربوية أو على المستوى العالمي بالنسبة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والمتضمنة لمجالين للترشح هما فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس. وأوضحت أن الجائزة بذلت جهوداً كبيرة في برنامج التوعية المجتمعية بالمجالات المطروحة سواء على مستوى المؤسسات التربوية والأكاديمية أو من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بالمجالات المطروحة وآليات الترشح والمعايير المحددة لكل مجال منها، وغيرها من الدورات وورش العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بحضور المعنيين من أعضاء هيئات التدريس والأكاديميين للترشح في هذه الدورة. وقالت أمل العفيفي: إن الجائزة طورت منصات إلكترونية حديثة يتم من خلالها التواصل على مدارس الساعة مع المرشحين المحتملين، وكذلك استقبال الأعمال المرشحة وتقديم الدعم التقني اللازم للمرشحين لاستكمال تحميل طلبات الترشح والمستندات المطلوبة إلكترونياً، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة فرز الطلبات من قبل اللجان المتخصصة.