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الامارات | حمدان بن محمد: نتقدم بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "نتقدم بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي... ستبقى تلك الجهود محل تقديرنا ... وستذكر دبي دوماً إنجازاتهم، لأن دبي لا تنسى المخلصلين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن ... تمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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