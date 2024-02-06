الامارات | "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في "الحرارة" نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثّر بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس اليوم صحو إلى غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر، وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة جنوباً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب في الخليج العربي، ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان. وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً على البحر، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. وأوضح المركز أن طقس الجمعة المقبل سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، يصبح رطب ليلاًل حتى صباح السبت مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وذكر المركز أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، لافتاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.