الامارات | محمد بن زايد: علاقتنا مع الهند تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات بين الإمارات والهند تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات، وأن اللقاءات المتواصلة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تجسد حرص البلدين المشترك على دفع الشراكة الإستراتيجية بينهما إلى الأمام لخدمة أهداف التنمية في البلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقيت دولة ناريندرا مودي في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها. لقاءاتنا المتواصلة تجسد حرصنا المشترك على دفع الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند إلى الأمام لخدمة أهداف التنمية في البلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما".