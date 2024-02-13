الامارات | حمدان بن محمد: "جائزة تكنولوجيا الحكومات" تعكس نهج الإمارات لصناعة المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن "جائزة تكنولوجيا الحكومات" تعكس نهج الإمارات لصناعة المستقبل وتوجهاتها بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس وتحتفي بأفضل الحلول المبتكرة عالمياً في التطوير الحكومي.

وأكد سموه عبر منصة "إكس": "ضمن القمة العالمية للحكومات منصة صناعة المستقبل والتجمع الحكومي الأكبر، كرمنا الفائزين (بجائزة تكنولوجيا الحكومات) ... تعكس الجائزة نهج الإمارات وتوجهاتها بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس وتحتفي بأفضل الحلول المبتكرة عالمياً في التطوير الحكومي".