"صندوق خليفة" يطلق سلسلة ورش عمل " الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية”

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع شركة «سيا بارتنرز» المتخصصة في تنمية الأعمال والابتكار، إطلاق سلسلة ورش عمل «الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية» المصممة بمعايير عالمية لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة المندرجة ضمن القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي، بحيث تتخصص كل ورشة ضمن السلسلة في تقديم تجربة تعليمية تطويرية ثرية حول أحد القطاعات المستهدفة.

وتبدأ أولى ورش عمل يوم 4 مارس 2024، لتغطي قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية، وتستمر 4 أيام، بواقع 20 ساعة، حيث تتعمق الورشة في تناول المشهد العام للمشاريع في القطاعين في أبوظبي، والتحديات الصعبة التي تواجهها والفرص الكامنة المتاحة لها، تجمع بين دراسات الحالة لسيناريوهات واقعية والجلسات والأنشطة التفاعلية، لإعداد المشاركين بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.

وستقام ورشة العمل، خلال الأيام الثلاثة الأولى عن بُعد، بما يضمن مرونتها وسهولة وصول رواد الأعمال إليها، بينما يتطلب اليوم الرابع الحضور الشخصي للمشاركين، لعرض أفكارهم على لجنة من الخبراء والشركاء، ثم الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم، بناءً على تقييهم للفكرة، وسيستمر المشاركون في تلقي الدعم والتوجيه الشامل من الخبراء لمدة شهرين، بعد إكمال الورشة.

وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، بهذه المناسبة: «يلتزم صندوق خليفة بتقديم ورش عمل مؤثرة تتناول مواضيع حديثة مواكبة للتطورات، تثري معارف المشتركين فيها برؤى وأفكار قيمة، لذا يسرنا تقديم هذه السلسلة، التي تشكل منصة ديناميكية لتمكين رواد الأعمال أصحاب المشاريع في القطاعات ذات الأولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في صياغة المشهد الريادي للمشاريع في إمارة أبوظبي، ودعم نجاحها والتشجيع على الابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة أبوظبي في تعزيز نمو منظومة حيوية للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية التي تساهم بدورها في ازدهار الاقتصاد الوطني».

وأضافت سعادتها: «يواصل الخبراء في صندوق خليفة التزامهم بدعم نمو ونجاح المشاريع الإماراتية وتعزيز التطور الإيجابي والازدهار في مجتمع ريادة الأعمال، انطلاقاً من ثقتنا بأنه بتمكيننا رواد الأعمال وتحفيز الابتكار لديهم، نساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي».

وتوفر ورش عمل الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية فرصة مميزة للمشاركين لتحسين نماذج أعمالهم، وعرض أفكارهم المبتكرة على الخبراء الرواد في القطاع، واكتساب معلومات قيمة حول توجهات السوق المحلية والإقليمية، وتنسجم أهدافها مع رؤية حكومة أبوظبي الاستراتيجية، بالتركيز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المشاريع التي تتمتع بإمكانات واعدة في القطاعات ذات الأولوية.

ويدعو صندوق خليفة رواد الأعمال الإماراتيين الطموحين أصحاب المشاريع القائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية إلى تقديم طلبات التسجيل في هذه التجربة التعليمية التطويرية.

جدير بالذكر أنه سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة، ثم اختيار 50 رائد أعمال من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية، ودعوتهم للانضمام إلى ورشة العمل.