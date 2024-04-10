الامارات | رئيس الدولة يتبادل التهاني هاتفياً مع أمير الكويت والرئيسين المصري والتركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبي البلدين بالخير واليمن والبركات.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عن تمنياتهما أن يديم الله عزّ وجلّ على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الرخاء والأمن والأمان، وأن يعم الاستقرار والازدهار الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين هاتفيين، التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والبركات.

كما أعرب القادة عن تمنياتهم أن ينعم الله عزّ وجلّ بالأمن والاستقرار والازدهار على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.