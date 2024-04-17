الامارات | حكومة دبي تعلن تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تعلن تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (18 أبريل و19 أبريل 2024)، دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ في الإمارة، ويستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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