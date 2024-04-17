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الامارات | حكومة دبي تعلن تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (18 أبريل و19 أبريل 2024)، دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ في الإمارة، ويستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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