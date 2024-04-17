بلدية منطقة الظفرة تنجح في إزالة آثار المنخفض الجوي في زمن قياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - نجحت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بفريق الطوارئ والتواجد البلدي، في إزالة آثار المنخفض الجوي الذي شهدته مدن الظفرة في زمن قياسي، وأصبحت الطرق مهيأة بنسبة 100%، مما أسهم في رفع نسبة رضا المجتمع المحلي.

وقامت فرق الطوارئ بالبلدية، بالتعامل مع تقلبات الطقس منذ بداية المنخفض الجوي من خلال سحب مياه الأمطار بالمضخات والمعدات اللازمة، كما تم فتح قنوات التصريف ونقل الأشجار التي تم اقتلاعها بفعل الرياح لتسهيل حركة المرور والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

كما تعاملت فرق الطوارئ مع الحالات الطارئة على مدار الساعة، وتم رفع جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة. وعبرت البلدية، عن شكرها وامتنانها إلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفرق الطوارئ والتواجد البلدي، على جهودهم ودعمهم في تحقيق التعافي السريع من آثار المنخفض الجوي.