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عبدالله بن زايد ووزير خارجية البوسنة والهرسك يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي علم الدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض الطرفان أيضاً التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها التنموية، والاقتصادية، والتجارية، والمناخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع البوسنة والهرسك، واستثمار كافة الفرص المتاحة، لدفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في مختلف المجالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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