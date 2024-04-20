ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

طلبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها، بالتعاون مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وحددت الوزارة، 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، وهي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي، والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت بيانات الوزارة، ارتكاب 75.134 مخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية المتنوعة، خلال العام 2023 وحتى الثامن من شهر يناير الماضي، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات 12.855 منشأة خلال نفس المدة.

وأشارت هذه البيانات الرسمية إلى أنه بلغ عدد المنشآت التي تم تنبيهها وإنذارها للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، نحو 48.652 منشأة.

وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.

وتعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور، وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال، وحصولهم على رواتبهم شهرياً.