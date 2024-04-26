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"المعاشات": أكثر من 768 مليون درهم قيمة المعاشات المصروفة لشهر أبريل الجاري

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري اليوم الجمعة الموافق 26 من الشهر، بقيمة إجمالية تبلغ (768,806,656.82) درهم، وبزيادة قدرها (76,167,371) درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (692,639,285.22) درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,944) مستفيداً، بزيادة قدرها (1,503) مستفيدين عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (46,441) مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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