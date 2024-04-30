«الوطني» يناقش سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، غداً في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، يوجه حميد أحمد الطاير سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين حول «دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم»، ويوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالاً إلى معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب حول «دور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي».

كما يطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة، رسالتان تتضمنان توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها خلال مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية. ورسالتان تتضمنان طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود.