شرطة أبوظبي تستخدم التقنيات الرقمية في نشر التوعية المرورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استخدمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي تقنية VFX في نشر التوعية المرورية، وذلك استكمالاً لمشروعاتها التطويرية التي استخدمت فيها صيغه CGI ثلاثية الأبعاد وفيديوهات الواقع الافتراضي والمعزز وفيديوهات الموشن جرافيك بصيغة 2D الكرتون الحركي للشخصيات، لتسويق رسالة التوعية بجودة عالية، إلى جانب تقديم قصص توعوية شاملة عبر مسلسل درب السلامة وشخصياته المحببة للأسر والأطفال. وأوضحت أن تقنية vfx تستخدم لإنشاء صور واقعية أو افتراضية لا يمكن التقاطها بالتصوير العادي، وتدخل ضمن نطاقها مؤثرات بصرية أو إضافة كائنات من العالم الافتراضي، بحيث يتم تغيير مظهر الأشياء المادية والأشخاص بصيغ تتناسب مع التوعية المرورية الرقمية، وتقدم صورة افتراضية للمتابع أقرب لما يحدث في الواقع.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي باستشراف المستقبل في مواكبة التقنيات الحديثة من خلال متابعة المستجدات التقنية وتوظيفها في مجتمع إمارة أبوظبي بطرق مبتكرة وحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية، مشيداً بجهود إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء التابعة لمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي ودعمها المستمر لمشروعات مديرية المرور والدوريات الأمنية.

وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، إن شرطة أبوظبي واصلت جهودها في دراسة المزيد من الأفكار والمقترحات التي تعزز رسالتها المواكبة للتطورات في مجالات التوعية المرورية، ومن أبرز ذلك تطبيق توينكل AR للأطفال الذي يوفر تجربة متميزة للأطفال تمكنهم من مشاهدة رسوم توعوية مرورية وهي تتحرك. وذكر أن استخدام التطورات التقنية في التوعية المرورية شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمتابعين لما تعرضه منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي من أفلام توعية مرورية رقمية، أو من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المديرية، أو من ضمن المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة «الشركاء» في فعالياتهم المختلفة.

وكانت شرطة أبوظبي دشنت 4 روبوتات ذكية لاستخدامها مجالات التوعية والتثقيف المروري الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض الفيديوهات والرد على استفسارات الجمهور وتقديم النصائح والإرشادات حول مخاطر الانشغال عن الطريق وقيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة والحث على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنباً لوقوع المخالفات.