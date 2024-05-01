الامارات | "الطوارئ والأزمات" توصي بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

ومن خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية التي كانت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة.

هذا وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.

إضافةً إلى ذلك تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.

كما قررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية، وأهابتا بالجمهور الكريم إلى الابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر في هذا الوقت حفاظا على سلامتهم وأرواحهم وضرورة اتباع كافة الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

هذا وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن مسبقا بأن الدولة ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

بالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.