رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثالث في وفاة طحنون بن محمد من وفود الدول الشقيقة والصديقة وجموع المعزين

ابوظبي - سيف اليزيد - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التعازي في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله"، لليوم الثالث على التوالي، من وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية وجموع المعزين.

وقد تقبل سموه التعازي من كل من: الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ممثل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومعالي الدكتور الداه ولد أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وآرين مسرور بارزاني ممثل حكومة إقليم كردستان العراق وفخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل.

كما قدم التعازي في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الذي نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة بجانب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة في المملكة العربية السعودية.

وتقبل التعازي، في قصر المشرف في أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما تقبل التعازي أشقاء المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأبناؤه وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم آله وذويه وأسرة آل نهيان الكرام الصبر والسلوان، مستذكرين مسيرته الوطنية الزاخرة ومآثره الإنسانية خلال عقود من الزمن كرسها في خدمة وطنه وشعبه.