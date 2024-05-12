الامارات | «الفارس الشهم 3» تُسلم سيارة إسعاف وجهاز أشعة لوزارة الصحة في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلمت عملية «الفارس الشهم 3» المستشفى الميداني المرواني في قطاع غزة جهاز فحص أشعة وسيارة إسعاف مجهزة بالإمكانات والمستلزمات الطبية كافة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للأسر الفلسطينية. وأعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن شكرها لدولة الإمارات لما تقدمه من خدمات وأجهزة ومستلزمات وأدوية تُسهم في مواصلة العمل في مستشفيات القطاع بعد توقف عدد كبير منها عن الخدمة، نتيجة الأحداث الصعبة في مدينة رفح، وبقية محافظات قطاع غزة.

وتواصل دولة الإمارات دعم القطاع الصحي في قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، وتقدم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى داخل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، حيث تعمل الطواقم الطبية بشكل طبيعي.

من جانب آخر، يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة استقبال المصابين والجرحى، فقد استقبل خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد على 105 جرحى ومصابين أجرى خلالها أكثر من 50 عملية جراحية دقيقة. وبذلك يصل إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى منذ افتتاحه إلى 20 ألفاً و674 حالة، ويبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 1745 عملية.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية «الفارس الشهم 3» دعم القطاع الصحي في غزة وتقديم المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيون.