مجموعة تدوير تُرسي مفهوم الاستدامة وتعزّز حضورها المجتمعي بجائزة عالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أسابيع قليلة كانت كفيلة بإحداث تغيير ملموس في وعي الطلاب تجاه البيئة. هذا ما أثبتته حملة «دورنا من أجل مستقبل مستدام لدولة الإمارات»، التي أطلقتها مجموعة تدوير، حاملة معها روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية، والتي حازت جائزة غوف ميديا «GovMedia» العالمية تقديراً لهذا الإنجاز المميز.

انطلقت أنشطة الحملة بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53، وشهدت مشاركة حيوية من 2.500 طالب وطالبة من تسع مدارس على مستوى الدولة، انخرطوا في ورش تدريبية ومسابقات تفاعلية هدفت إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز الوعي بأهمية إدارة النفايات. ولم تقتصر آثار المبادرة على البيئة المدرسية، بل تجاوزتها إلى المجتمع الرقمي، حيث حصدت الحملة تفاعلاً واسعاً بعد تعاون ناجح مع عدد من صُنّاع المحتوى المحليين، الذين أسهموا في إيصال الرسائل البيئية إلى جمهور أوسع، مسجّلين أكثر من 3.3 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتمثل الجائزة اعترافاً بدور مجموعة تدوير بالمساهمة في رفد المستقبل بأجيال واعية ومسؤولة، خاصة أن العمل البيئي لم يعد ترفاً أو خياراً، بل بات جزءاً أساسياً من بناء مجتمع مستدام.

وقد شكّل دمج الحملة للجهود التعليمية مع منشورات المنصات الرقمية، نموذجاً مبتكراً للتواصل بغرض التوعية البيئية، وتعزيز التفاعل المجتمعي، إذ يعكس روح الابتكار والتجديد التي تقودها مجموعة تدوير في مختلف مبادراتها المجتمعية.

يذكر أن GovMedia Awards هي منصة تكريمية تحتفي بالتميز الحكومي الرقمي والإعلامي في آسيا والمحيط الهادئ، وتتيح للفائزين فرصاً لتسليط الضوء على إنجازاتهم، وتعزيز تأثيرهم المحلي والدولي.