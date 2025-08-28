قيادات صحية: المرأة الإماراتية ركيزة النهضة وشريك الإنجاز في مسيرة الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعرب عدد من القيادات الصحية، عن الفخر والاعتزاز بالمرأة الإماراتية، التي ارتقت بأدوارها من حدود المشاركة إلى مراتب الريادة، ومن العطاء المتواصل إلى صناعة المجد، لتغدو ركيزة أصيلة في نهضة الوطن، وحجر زاوية في صرحه الحضاري الراسخ.

وفي هذا الإطار، أكد ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، أنّ يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يشكّل وقفة للتأمل في أمجاد الماضي واستشراف آفاق المستقبل، مشيراً إلى أنّ المجموعة تفخر بالمرأة، التي تسهم بمهاراتها وقيادتها في صياغة مستقبل القطاع الصحي في الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة مي الجابر، الرئيسة التنفيذية لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء ورعاية المرضى الخارجيين في «M42»، إن المرأة الإماراتية اضطلعت بدور محوري في الارتقاء بصحة المجتمع، وتتصدر اليوم الإنجازات العلمية وتطوير سياسات الصحة العامة، وتخطّ لنفسها معالم قيادة قائمة على الرحمة والشمولية والأثر الإيجابي.

من ناحيتها، أشارت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لمنشآت برجيل القابضة في مدينة العين، إلى أنّ المرأة الإماراتية اليوم تتصدر الميادين الطبية والعلمية والابتكارية، وتبصم أثرها في كل مجال تخوضه، مستنيرة برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم تمكين المرأة، وجعلت حضورها في المجتمع قوة دافعة للنهضة والازدهار.

من جانبها، أكدت الدكتورة موزة عجيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ سلطان بن زايد، أنّ يوم المرأة الإماراتية هو تكريم للقوة والعقل والتفاني، مشيرة إلى أنّها في غرف المرضى كما في قاعات الاجتماعات، تمثل طاقة دفع لا تهدأ في تطوير القطاع الصحي، تقود برؤية نيرة، وتشعل شرارة الابتكار، وذلك للإسهام في إعادة صياغة أساليب الرعاية لمجتمعاتنا.

بدورها، قالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، إن العالمات الإماراتيات اليوم يسهمن في صياغة مستقبل التشخيص والابتكار، ويسهرن على تعزيز سلامة المرضى، ويرسمن أفقاً جديداً للرعاية الصحية يتجاوز حدود الوطن، ودعت المرأة الإماراتية إلى مواصلة السعي نحو المناصب الاستراتيجية، مؤكدة أن مستقبل الأمة يزداد إشراقاً بفضل بصيرتها وشجاعتها.

استثمار حقيقي

من جانبها، أكدت الدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في مجموعة برجيل، أنّ المجموعة جعلت تمكين المرأة جوهر رؤيتها، لا شعاراً يردّد، بل ممارسة راسخة واستثماراً حقيقياً في تطوير بنات الوطن، في المسارات الفنية والإدارية على السواء، مع الحرص على ترسيخ حضورهن في مقامات القيادة العليا.

من ناحيتها، قالت شمسة المهيري، مديرة برنامج مسيرة المرأة الإماراتية والمشاريع الخاصة في «بيورهيلث»، إنّ الدعم السخي من القيادة الرشيدة منذ فجر الاتحاد، أتاح للمرأة فرصاً عادلة، ومكّنها من بلوغ مراتب ريادية، فأصبحت لاعباً رئيسياً في ميادين العلوم والهندسة والفضاء، وصانعة للسياسات، وقائدة لمستقبل الدولة، تمثلها في المحافل الدولية، وتمهّد الطريق لأجيال الغد.