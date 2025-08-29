قوات إماراتية تشارك في تمرين مع وحدات من الجيش الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن القوات البرية وقيادة حرس الرئاسة شاركت "مع وحدات من الجيش الأميركي، بتمرين مشترك في مركز تدريب الجاهزية المشتركة JRTC بقاعدة فورت بولك في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأميركية".

وأكدت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن التمرين يدخل في "إطار التعاون العسكري المشترك وتعزيز الجاهزية القتالية".

وأضافت الوزارة "تأتي هذه المشاركة ضمن البرامج والخطط التدريبية المعتمدة التي تهدف إلى رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة وتطوير قدراتهم الميدانية، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات مع القوات الصديقة، وبما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة لدولة الإمارات في مختلف مجالات التدريب والجاهزية العملياتية".