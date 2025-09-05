شرطة دبي تحذر من مخاطر السرعة الزائدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة السرعة الزائدة التي تعتبر العدو الأول لأمن الطرق، مؤكدة أنها تتسبب سنوياً في حوادث مميتة تخطف الأرواح وتترك وراءها مآسي إنسانية لا تُمحى.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن السرعة الزائدة ما زالت تتصدر قائمة الأسباب المؤدية للحوادث البليغة، مشيراً إلى أن السائقين الذين يتجاوزون السرعات القانونية يضعون أنفسهم والآخرين في دائرة الخطر، حيث أن فقدان السيطرة على المركبة عند السرعات العالية يقلل فرص النجاة بشكل كبير.

وبيّن أن القيادة بسرعات عالية تقلل من قدرة السائق على السيطرة على المركبة، وتزيد من مسافة التوقف اللازمة لتفادي الخطر، ما يجعل فرص النجاة في حالة وقوع حادث شبه معدومة.

مشيراً إلى أن ثوانٍ قليلة من التهور والاستهتار قد تغيّر حياة أسر بأكملها، وتحول الطريق إلى ساحة مأساة.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور، إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها للحد من هذه الظاهرة عبر تكثيف الضبط الميداني باستخدام أجهزة الرادار والدوريات الذكية، والتوسع في الأنظمة التقنية الحديثة لرصد المخالفين، إلى جانب الحملات التوعوية التي تستهدف السائقين من مختلف شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ مفهوم أن الطريق ليس ساحة سباق بل مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب المناورات المفاجئة، والانتباه لمناطق المدارس والمشاة، مؤكداً أن كل دقيقة يظن السائق أنه يربحها بالسرعة، قد يدفع ثمنها حياته أو حياة الآخرين.