"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يطلع على مستجدات تنفيذ السياسات والمبادرات الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله مناقشة مستجدات تنفيذ السياسات والمبادرات الحكومية في قطاعات العمل الحكومي المختلفة.

تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة نتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال المياه الجوفية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الوطنية، والاستثمار المباشر خارج الدولة، إضافة إلى التشريعات التنظيمية المقترحة في قطاعي التمكين الاجتماعي والخدمات الحكومية.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس المقترحات المرفوعة من الجهات الاتحادية الهادفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي والمالية العامة للاتحاد، كما شمل الاجتماع مناقشة تقارير وطنية ذات علاقة بملف البيئة والتغير المناخي وسلامة الأغذية واستدامة الطاقة، إضافة إلى استعراض مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ونتائج أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن "سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي".